أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن بيان حالة طقس الاثنين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، بأنه مائل للدفء شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وبارد على كافة الأنحاء ليلا.

وقالت شاكر لمصراوي، اليوم الأحد، إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر متكاثرة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد ومناطق من سيناء، مشيرة إلى أن الرؤية الأفقية تقل نظرا لتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج من من متر ونصف إلى مترين.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من 21-22، وتتراوح على السواحل الشمالية من 21-22، وعلى شمال الصعيد من 22-23، وعلى جنوب الصعيد من 25-26، وتتراوح على جنوب سيناء من 25-26 درجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار، وارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وخاصة للأطفال وكبار السن، كما نصحت السائقين، القيادة بهدوء على الطرق في الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.​