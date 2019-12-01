رئيس "القابضة للمياه" يكلف بإعداد دليل معرفي لكل خدمات الشركة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعليمات بإعداد دليل إجراءات يحتوى على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء ويوضح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة.

ووجه رسلان في بيان اليوم، الشركات التابعة بضرورة نشر الدليل على المواقع الإليكترونية الخاصة بها كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدليل عبر موقعها الالكتروني www.hcww.com.eg .

واستعرضت الشركة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص حيث تتلخص المستندات المطلوبة على النحو التالي:

• طلب لتوصيل الخدمة.

• موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

• سند الحيازة او الملكية

• إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد) .

• التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الالكتروني الشخصي

• الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

• الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن ).

• بطاقة الرقم القومي.

• إيصال مياه من أقرب جار.

• إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية، أن المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى أقرب مركز خدمة عملاء، وسيتم إتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يومًا من سداد العميل قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحي المختص.​