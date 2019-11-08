بالصور- "مستقبل وطن" يختتم نهائي دوري الحزب لكرة القدم بالقاهرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

اختتم حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، فعاليات الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، على مستوى المحافظة، بمشاركة فريقي المعادي والسلام ثانٍ، وسط حضور جماهيري كبير، على أرض ملعب روض الفرج.

وشهد حفل نهائي الدوري حضور النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، والنائب شادية خضير عضو الأمانة المركزية للحزب، والمهندس الطاهر عبدالحميد الأمين المساعد ومسئول قطاع شمال في المحافظة، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب أحمد إسماعيل، والنائب شريف الورداني، وفؤاد القاضي، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وهاني مغربي أمين أمانة قسم المعادي بالحزب، ومحمد عمار مجاور أمين أمانة العمل الجماهيري بقسم المعادي، وطلعت طنطاوي أمين أمانة السلام ثان، وجمال أبو الفتوح أمين أمانة روض الفرج، وعدد من أعضاء وهيئة مكتب المعادي والساحل والسلام ثاني، وقيادات الحزب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات المباراة النهائية، بعزف السلام الجمهوري، وتقديم عدد من العروض الاستعراضية قبل انطلاق المباراة النهائية، كما رفع المشاركون الأعلام المصرية على هامش الحفل.

وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق المعادي، على فريق السلام ثانٍ، ليتوج المعادي بطلًا لدوري مستقبل وطن على مستوى محافظة القاهرة.

وقدّم النائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن في القاهرة، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الذي يستهدف تنمية الروح التنافسية بين شباب المحافظة وتقوية التلاحم الوطني فيما بينهم، مؤكدًا دعمه الدائم لكافة الأنشطة التي تعمل على اكتشاف مواهب وقدرات الشباب للعمل على تنميتها ورعايتها.

ومن ناحيته، أضاف النائب إيهاب العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة، أن فعاليات دوري مستقبل وطن، تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب، وتعزيزًا لدور الرياضة في المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة، وإتاحة الفرص للموهوبين كرويًا في تغيير حياتهم للأفضل.​