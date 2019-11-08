"عبدالعال" يلتقي مجدي يعقوب (صور)

كتبت - ميرا إبراهيم:

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جراح القلب المصري العالمي الدكتور ‏مجدي يعقوب؛ في إطار حرص رئيس البرلمان على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين ممن أثروا في العالم في مختلف مناحي الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏

وبحسب بيان اليوم، أطلع الدكتور مجدي يعقوب، "عبدالعال" ‏على آخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية في خدمة المصريين وغيرهم، والتي تحقق خيراً وفيراً ‏للبشرية كلها.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتي بعد أيام قليلة من موافقة ‏مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث ‏العلمي والابتكار والعلوم في مصر.‏