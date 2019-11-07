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    ضبط كمية كبيرة من أدوات المكياج والتجميل مع راكب بمطار القاهرة

    08:28 م الخميس 07 نوفمبر 2019
    ضبط كمية كبيرة من أدوات المكياج والتجميل مع راكب بمطار القاهرة

    المضبوطات

    كتب- طه عبيد:

    احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب محل أدوات مكياج، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الشارقة لبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية.

    وذكرت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية رقم 622 القادمة من الشارقة، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم في راكب مصري قادم من الشارقة، وبتفتيش الراكب عثر على عدد كبير من أدوات المكياج ملفوفة داخل طيات الملابس، وبالعرض على عبد العظيم حمادة نائب مدير الإدارة كلف ضياء نصار مدير الحركة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية.

    قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.

    مطار القاهرة الجمارك مستحضرات تجميل تهريب

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