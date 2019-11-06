  • عاجل:دوري الأبطال | ريال مدريد 3 - 0 جالطة سراي.. مانشستر سيتي 1- 0 أتلانتا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الإسكان الاجتماعي منتدى إعلام مصر عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح مقتل البغدادي

    البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن في أوروبا

    08:39 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    البابا تواضروس يستقبل وفد الجمعية البرلمانية للأمن في أوروبا

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة - أ ش أ:

    استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا.

    قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد ضم رئيس الجمعية جورج تسراتيل، إلى جانب خمسة من الأعضاء، لافتًا إلى أن البابا تواضروس الثاني تحدث خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، وتأكيده العلاقات الطيبة التي تجمع بين كل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها.

    هذا المحتوى من

    البابا تواضروس الثاني الجمعية البرلمانية للأمن أوروبا الكاتدرائية المرقسية

    الخبر التالى:

    وزيرة الصحة: التدريب والتعليم الطبي ضمن أولويات القيادة السياسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان