"نقل النواب": كامل الوزير لن يتستر على فاسد أو مهمل

كتب - أحمد علي:

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إعلان وزارة النقل نتائج التحقيقات في واقعة تحرك قطار محطة شبين القناطر بدون "سائق"، وإدانة جميع المسئولين عن حدوث الواقعة، بأنها رسالة واضحة لجميع قيادات وزارة النقل والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لها، بأن المسئول الأول عن ملف النقل في مصر الفريق كامل الوزير لن يتستر أبدًا على الفساد والانحراف والإهمال داخل هذا القطاع الذي يعتبر واحدًا من أهم وأخطر القطاعات داخل الدولة.

وأعلن "زين الدين" في بيان اليوم الأربعاء، تأييده لقرار وزير النقل بإيقافهم عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر، مؤكدا ثقته الكاملة فى احكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه ضد كل من يثبت تقصيرهم فى عملهم.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع المسئولين والقيادات من وزراء ومحافظين وغيرهم اتخاذ اسلوب الفريق كامل الوزير نهجا لهم لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.