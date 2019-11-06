وزيرة الهجرة تتفقد المنطقة اللوجسيتية بطنطا وتشيد بمشروعاتها

كتب- أسامة علي:

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، والذي يقام على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 6 مليارات جنيه .

ومن جانبها، قالت مكرم، إن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريا واعدا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضافت مكرم، أن مشروع المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.

من ناحيته، هنأ المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، ورئيس شركة فيرن برو جلوبال للاستثمار المنفذة لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، وممثل مستثمري ورجال أعمال مصر بالخارج خلال المؤتمر- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر "مصر تستطيع"، تلك النسخة التي أظهرت قدرة الدولة المصرية على استيعاب المستثمرين المصريين بالخارج وإقناعهم بأن المُناخ الاستثماري المصري محفز وواعد.

وأكد دوس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يملك رؤية ثاقبة نحو مصر جديدة قادرة على التحدي في مختلف المجالات، موضحا أنه عاد إلى مصر بعد هجرة امتدت لـ 27 عاما؛ استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقتما طالب أبناء مصر بالعودة لأرض الوطن؛ لكي تستفيد بلدهم بخبراتهم.

وأوضح دوس، أنه اختار الاستثمار في الدلتا؛ نظرا لما تمتلكه من مزايا حيث يسكن نحو 45 مليون مواطن أي أكثر من ربع سكان مصر، حيث وفرت شركته ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل في المرحلة الأولى فقط من مشروعه، مؤكدًا أن العاملين بالمنطقة اللوجيستية بطنطا وتشمل نادي ماتركس الرياضي يعملون باقصي طاقة وملتزمون بموعد افتتاح المرحلة الأولي لنادي ماتريكس الرياضي خلال يناير 2020.

في السياق ذاته، أعرب المهندس شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا " بمحافظة الغربية، عن تقديره لما تقدمه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للجاليات المصرية بالخارج بمختلف شرائحها؛ موضحًا أنها هيأت الفرصة لرجال الأعمال المصريين بالخارج لرؤية المشروعات القومية العملاقة التي تقوم عليها الدولة المصرية في الوقت الحالي .

وأردف يونس، أن المشروع سيعمل على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أنه يتضمن "مولا تجاريا" على مساحة 135 ألف متر وهو الأكبر فى منطقة الدلتا، كما يضم أكبر منطقة تخزين أدوية وحفظها بصورة جيدة، وهو ما سيساعد شركات الأدوية الموجودة فى المنطقة بحفظ جميع أنواع الأدوية بصورة سليمة .

وتابع يونس ، أن المشروع يضم أيضا منطقة لشركات السيارات تضم كبرى وكلاء السيارات العاملة فى مصر، والتى تقدم خدماتها لأول مرة فى منطقة الدلتا، كما يضم المشروع أيضًا أكبر ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بكافة أنواعها بالمنطقة، ما يضمن توافر المنتج بأسعار جيدة طوال العام، وناديًا رياضيا واجتماعيا وفندقا يخدم المستثمرين، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى.

وأكد رزق جرجس، مدير عام نادي ماتريكس الرياضي أحد مشروعات "داون تاون دلتا"، أن افتتاح المرحلة الأولى للنادي في داون تاون دلتا خلال شهر يناير 2020، ويشمل مبني اجتماعيا و5 ملاعب (ملعبي كرة قدم - كرة طائرة - كرة يد - كرة سلة).

وأضاف رزق ، أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لإنشاء النادي تبلغ 800 مليون جنيه على مساحة 15 فدان، مؤكدا أن النادي يعد أكبر حدث رياضي واجتماعي بالدلتا بشكل كامل، ويضم أكبر عدد من حمامات سباحة في المنطقة، بالإضافة لكل الرياضات المائية وتدريبها على أعلى مستوى، تحت إشراف طاقم تدريب مميز لأن مضيفًا: "هدفنا بناء جيل رياضي في منطقة الدلتا ".

‎وتابع رزق، أن المرحلة الثانية سيتم افتتاحها في 30 يونيو 2020، وتشمل باقي الأنشطة الرياضية المقرر إقامتها في النادي بالإضافة الأكاديمية الرياضية الأولى من نوعها في الدلتا.