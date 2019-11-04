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اليوم.. "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030" بالأعلى للثقافة

03:26 ص الإثنين 04 نوفمبر 2019
اليوم.. "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030" بالأعلى للثقافة

الدكتور هشام عزمي

القاهرة- (مصراوي):

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أمسية ثقافية بعنوان "الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030"، اليوم الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المجلس.

يشارك بالأمسية عدد من المهتمين والأساتذة المتخصصين في مجالات علوم الاقتصاد والإدارة والاجتماع؛ من بينهم الدكتور سمير مرقص، والدكتور صفوت النحاس، والدكتورة منى الحديدي.

المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي إيناس عبدالدايم الحماية الاجتماعية ورؤية مصر 2030

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