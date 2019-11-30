بحضور خيري رمضان.. "ليونز هارموني" ينظم ندوة عن الصحة والإعلام

نجيب ساويرس عن أحمد فؤاد نجم: "روحه ترفرف حولنا اليوم"

كتب- أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

نظم نادي "ليونز هارموني"، برئاسة الليون هالة الكينج زهران، ندوة تثقيفية بعنوان الصحة والإعلام، مساء اليوم السبت، بحضور نجوى الشويخ، حاكم المنطقة الليونزية 352.

ويستضيف النادي، الإعلامي خيري رمضان، والدكتور أيمن رشوان أستاذ الباطنة والإعلامي الشهير، وتهدف الندوة إلى التوعية الصحية، للمجتمع وأعضاء النادي.

وقالت نجوى الشويخ، إن النادي قدّم العديد من الخدمات والمشاركات المجتمعية، أبرزها مشروع إيواء 50 مشردًا بمحافظتي بورسعيد والسويس، وإجراء عملية أطراف صناعية لفتاة سقطت من قطار، والتبرع بأجهزة حديثة لمستشفى سرطان الأطفال في برج العرب.

جاء ذلك بحضور الياس زاخورا الحاكم السابق لليونز وحرمه، وهالة كينج رئيس نادي هارموني، وأشرف زهران الأمين العام للنادي، والمستشار سناء الشريف رئيس نادي السفراء، ورجل الأعمال باسل سماقية، وسيدة الأعمال رشا بدراوي، والمحاسب عبدالمنعم التركي بالبنك التجاري الدولي، وسيدة الأعمال أمينة منيب، حفيدة الفنانة ماري منيب، ورجل الأعمال عمرو جمعة.