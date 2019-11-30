رئيس الوفد يطالب بهيئة متخصصة فنية لمواجهة حروب الجيل الرابع

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإنشاء هيئة متخصصة فنية وذو دراية كاملة بكل التقنيات الحديثة في حروب الجيل الرابع من أجل مواجهتها.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري حاشد لتدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" في الصعيد، بجامعة أسيوط، اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوفد، وحشود من المواطنين.

ودعا "أبو شقة" إلى ضرورة اليقظة والتنبه لحروب الجيل الرابع، موضحًا ضرورة أن يكون الإعلام على درجة من الوعي والدراية بتقنيات حروب الجيل الرابع؛ لأن تلك الأمور يتحكمها الخبرة والفنيات والتقنيات العلمية.

ونوه "أبو شقة" إلى أن حروب الجيل الرابع تعتمد على الـ"سوشيال ميديا" والإعلام لذا يجب أن تدرس أدوات تلك الحروب للتمكن من مواجهتها.​