القاهرة: إزالة 43 عقارًا بالرزاز وتسكين الأسر بمنازل آمنة

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، استمرار أعمال الإزالة بمنطقة الرزاز بالدويقة والتي تضم 63 عقارًا، حيث تم حصر كافة الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة لنقلهم وتسكينهم بمساكن الأسمرات 3، في إطار استمرار جهود المحافظة وخطواتها الجادة في ملف مواجهة العشوائيات وتطويرها وخاصة إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحي منشأة ناصر طبقًا لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في بيان، أن أعمال الإخلاء والتسكين تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء من نقل وتسكين الأسر بالأماكن الجديدة الملائمة والآمنة حفاظًا على أرواحهم في مدة أقصاها اليومين القادمين، مشيرًا إلى أنه حتى الأن تم إخلاء ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3 وتم الانتهاء من إزالة 43 عقارًا نهائيًا فور إخلائهم لعدم استغلالهم مرة أخرى.

ووجه المحافظ، بضرورة التأكد من توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر وأتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

كما أصدر تعليماته بتوفير ومضاعفة كافة أنواع المعدات اللازمة لسرعة استكمال أعمال الإزالة واستمرار التنسيق مع أجهزة الأمن للانتهاء من إخلاء باقي العقارات ذات الخطورة الداهمة نهائيًا، وكلف بمواصلة أعمال تدبيش الحافة الجبلية المطلة على الموقع أولًا بأول بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة.​