قبل أيام من انطلاقه.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر أدباء مصر في بورسعيد

كتب- محمد عاطف:

عشرة أيام تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ34، لمؤتمر أدباء مصر، والتي ستقام هذا العام في محافظة بورسعيد، لمدة 3 أيام، تبدأ يوم 9 ديسمبر المقبل، تحت عنوان "الحراك الثقافي وأزمة الوعي.. إبداعًا وتلقيًا".

ويستعرض "مصراوي" التفاصيل الكاملة للدورة الجديدة، ومن أهمها اختيار الفنان التشكيلي عز الدين نجيب، رئيسًا للدورة، واختيار الشاعر الراحل بيرم التونسي شخصية العام للمؤتمر الجديد.

واعتمدت الأمانة العامة للمؤتمر، تقرير لجنة الأبحاث، عن نتائج مسابقة أبحاث المؤتمر هذا العام، وتم اختيار 12 بحثًا من أصل 34 تقدمت للمسابقة، وبدأ تجهيز كتاب الأبحاث، الذي يعد أهم كتب المؤتمر.

وأعلنت الأمانة أيضًا تكريم اسم 15 أديبًا ومبدعًا رحلوا بين الدورتين الماضية والمقبلة، حيث كان المتعارف عليه تكريم اسم أديب واحد، لكن الأمانة العامة برئاسة الشاعر حازم حسين، اتفقت مع الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة على تكريم الراحلين منذ بعد نهاية الدورة الماضية.

ويكرّم المؤتمر الشاعر الدكتور محمد أبو دومة، والأديب عبدالوهاب الأسواني، والناقد خالد محمد الصاوي، والشاعر وسام الدويك، والأديب فؤاد حجازي، والروائي حسين عبدالعليم، والشاعر إبراهيم سكرانة، والمترجم بشير السباعي، وأحمد محمود مبارك، والروائية نجوى شعبان، والناقد المسرحي أحمد سخسوخ، والشاعر محمد كشيك، والناقد إبراهيم فتحي، والناقد جابر الوكيل، والناقد ربيع مفتاح.

ومن المتوقع أن يتم إقرار مشروع تعديل اللائحة، بعدما استقرت الأمانة العامة على المسودة الأولية، التي عرضت على المستشار القانوني حتى تصبح جاهزة للعرض على الجمعية العمومية خلال فعاليات المؤتمر المقبل، والتي تضمنت التعديلات لشروط عضوية نوادي الأدب والنصب القانوني، وتنظيم مؤتمر أدباء مصر، وعضوية الأمانة العامة للمؤتمر، والنشر الإقليمي.

وأنجزت الأمانة العامة للمؤتمر وهيئة قصور الثقافة عددًا من الكتب، منها كتاب عن الحركة الأدبية والإبداعية وتاريخ المقاومة والأدب الشعبي في بورسعيد، ووفر المحافظ اللواء عادل الغضبان التسهيلات اللوجستية والتجهيزات اللازمة في قاعات الجلسات والندوات، فضلًا عن تجهيز الحدائق والميادين لاستضافة الفعاليات، وأعدت الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برنامجًا فنيًا تنفذه فرق الهيئة طوال أيام المؤتمر، إضافة إلى حفل الافتتاح الذي ينسقه المخرج هشام عطوة، ويتضمن أوبريت عن المؤتمر والعيد القومي لبورسعيد الذي يحل في 23 من ديسمبر.

وبحسب جدول فعاليات المؤتمر، تفتتح وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين مساء التاسع من ديسمبر، في مسرح المركز الثقافي بالمحافظة، الذي يستضيف الجلسات البحثية والموائد المستديرة، بينما تتوزع باقي فعاليات المؤتمر على عدد من الميادين والحدائق العامة والمدارس، إضافة إلى كليتي الآداب والتربية والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في محافظة بورسعيد.

وفي إطار الاستعدادات النهائية للمؤتمر، نظمت الهيئة العاصمة لقصور الثقافة زيارة إلى محافظة بورسعيد، ضمت الفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، والشاعر حازم حسين الأمين العام للمؤتمر، وعددًا من كوادر الأمانة وقيادات الهيئة، بمشاركة الفنان محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد، لتفقد مواقع الإقامة والفعاليات وخريطة الأنشطة الثقافية والفنية المخطط تنفيذها خلال فترة المؤتمر كبداية لإطلاق موسم "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".