شعراوي: اجتماع موسع بقيادات التنمية المحية لاستعراض تكليفات السيسي

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛ لاستعراض أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونواب المحافظين الذين تم تعيينهم عقب أداء اليمين الدستورية.

وأضاف شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزارة ستتابع بشكل دقيق ومستمر مع المحافظات بصورة يومية لتنفيذ ومتابعة التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة للمحافظين الجدد فيما يخص الملفات العاجلة في المحافظات التي تسلموا مهام العمل بها، بالاضافة إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد شعراوي، أنه سيتم التنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يخص متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للوزارة مع المحافظات فيما يخص تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة مستوى النظافة ومواجهة الإشغالات في الشارع وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والإزالة في المهد لأي تعديات جديدة.

وأوضح الوزير، أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم العمل على سرعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون الجيد مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة، مشيرًا إلى أهمية دور وسائل الإعلام وتحقيق أقصى تعاون بين المحافظين ونوابهم لإحداث نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.