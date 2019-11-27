شركة التعمير تتسلم أول مشروع إسكان اجتماعي للصيانة وخدمات النظافة

كتب- محمد عبدالناصر:

تسلمت شركة التعمير لصيانة الإسكان الاجتماعي ودار مصر، التابعة لهيئة المجتمعات المجتمعات العمرانية، أول مشروع إسكان اجتماعي بمدينة الشروق.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن الشركة مسؤولة عن أعمال النظافة الداخلية للعمارات، وتنظيف الأرصفة والمناور لكل عمارة، وصيانة مواسير الصرف والمياه لكل عمارة، وتفريغ صناديق القمامة.

وتابعت مي، في تصريحات صحفية، أن الشركة ستكون مسؤولة عن إنارة العمارات الداخلية والخارجية، واستبدال زجاج الشبابيك والسلالم وزجاج أبواب المداخل الرئيسية إذا تعرضت للكسر.

وأوضحت مي، أن هذه الأعمال يتم الإنفاق عليها من عائد وديعة الصيانة التي يسددها العميل حين التعاقد على وحدات الإسكان الاجتماعي والبالغة ٥% من ثمن الوحدة.

وقال المهندس كمال فهمي، رئيس الشركة، إنه ليس من مهام الشركة توفير حراسة للإسكان الاجتماعي، منوها إلى أن الشركة ستتسلم جميع مواقع الإسكان الاجتماعي تباعا.