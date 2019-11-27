جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية بيطرية
12:14 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب - طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكبة قادمة من عمان، وبتفتيش حقائبها تم العثور على 1300حقنة بيطرية.
وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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