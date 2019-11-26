"اتفقنا على الصراحة".. 10 رسائل من السيسي في افتتاح مشروعات بورسعيد

البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد، من بينها مشروعات أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، والمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة في بورسعيد.

وأطلق الرئيس السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.

ووجه الرئيس خلال كلمته اليوم أثناء الافتتاحات للمشروعات، عددًا من الرسائل، يرصدها مصراوي:

- محور 30 يونيو من بورسعيد حتى العين السخنة، تكلف 8.5 مليار جنيه.

- إجراء فحص فيروس سي لكل الطلاب بالمدارس الثانوية والجامعات، مع بداية كل عام.

- "مع دخول الجامعة أو المدرسة لازم نعمل فيروس سي على حساب الأسرة، مش هيتكلف كتير، تقريبا 20 جنيه".

- "التأمين الصحي معمول عشان ينجح مش يفشل، ومهتمين بالصحة والتعليم".

- شبكة الطرق التي يجري إقامتها تعد جزءا متواضعا مما يتم إنجازه، وخلال الـ4 أو 5 سنوات الماضية إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه.

- "خلال الـ40 أو50 سنة، كل الأفكار منجحتش لأنها كانت بتتعثر، بقول كدا عشان إحنا دايما بنجح مع بعض".

- أجرينا 300 ألف عملية خلال سنة ضمن قوائم الانتظار، كان الرقم المطروح قبل كدا كان 18 ألف فقط".

- الدولة لجأت للمبادرات الصحية لتلبية احتياجات الناس.. "حبينا منخليش إنسان يحتاج علاج حاسم ومكلف ونسيبه".

- الدولة تقوم بتجهيز أراضي المنطقة الاقتصادية بمبالغ باهظة من أجل تهيئتها لجذب المستثمرين.

- "عشان تعمل مستقبل لبلدك، لازم تشقى وتضحى أوي وتبقى عارف كويس أنت بتعمل إيه".. و"اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة".

​لمتابعة التغطية الخاصة لمصراوي، لافتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات اليوم.. اضغط هنا