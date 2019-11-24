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"البحوث الإسلامية": منتديات المجمع هدفها التعامل مع مخاطر الفكر التكفيري

08:48 م الأحد 24 نوفمبر 2019
"البحوث الإسلامية": منتديات المجمع هدفها التعامل مع مخاطر الفكر التكفيري

اللقاء الحواري الأول ‏حول قضية الإلحاد

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجتمع يحتاج إلى دراسة قضايا الإلحاد بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليتمكن المتخصصون من مخاطبة عقول الشباب وتأمين أفكار جميع أفراد المجتمع، من كل فكر باطل أو معتقد خاطئ.

وأضاف "عياد"، خلال اللقاء الحواري الأول ‏حول قضية الإلحاد، الذي عقد اليوم الأحد، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن المجمع يعمل على التعامل بمنهجية علمية مع واقع الحياة ومشكلات المجتمع المعرفية والفكرية المعاصرة، لإيجاد حلول ناجحة لها وبناء جيل جديد يدرك خطر هذه المشكلات عليه وعلى الأجيال القادمة.

وأشار رئيس مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن المنتدى يستهدف التعامل مع قضايا المجتمع ومخاطر التطرف والفكر التكفيري على الوطن بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وطرح أهم القضايا المعاصرة والشبهات الشائكة والرَّدّ عليها من خلال النّخبة من العلماء والمثقفين تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

قضية الإلحاد مجمع البحوث الإسلامية نظير عياد

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