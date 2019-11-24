تضمنت معسكرًا للإنجليز.. وزير الآثار يتفقد مباني قلعة صلاح الدين (صور)

كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، عددًا من المواقع الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال في مشروع ترميم وتطوير القلعة، وتحسين خدمات الزائرين بها.

حضر الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الغسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والعميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

استهل وزير الآثار جولته بالمتحف الحربي، حيث إطلع من اللواء أركان حرب عماد جاد مدير إدارة المتاحف العسكرية على عرض لتصور مشروع تطوير المتحف، والمنطقة المحيطة به، وكيفية تحويل المناطق المفتوحة به إلى مزار سياحي يضم خدمات ومتنزهات للزائرين.

كما زار الوزير والوفد المرافق له منطقة محكى القلعة، والتي تضم 12 مبنى من القرن 19 والتي كانت تستخدم قديمًا كمعسكر وسكن للجنود الإنجليز أثناء فترة الاستعمار، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج الخاصة بسور صلاح الدين منها برجي الطرفة والحداد وبرج المقطم الذي يرجع تاريخه إلى عصر محمد علي بالإضافة إلى القصر الأحمر ومتحف الركائب الملكية ومبنى السلحدار وباب القلة.



وخلال الجولة وجه الوزير بإعداد دراسة ومقترح شامل لتطوير خدمات الزائرين بالأماكن المفتوحة للزيارة بالقلعة، في نطاق الزيارة السياحية المحيطة بمسجدي محمد علي والناصر محمد ومتحف الشرطة، بالإضافة إلى غيرها من الأماكن المغلقة وغير المستغلة.