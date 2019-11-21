الزراعة: ضبط 18 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أسبوع

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كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، بلغ 18 طنا و922 كيلوجراما في 18 محافظة.

وذكر تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعلية"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة.

وتم تحرير 125 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.