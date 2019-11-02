بيان حالة الطقس لـ48 ساعة: اتساع رقعة سقوط الأمطار وشبورة وسحب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 48 ساعة على مدار اليومين المقبلين "الأحد- الاثنين".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل طقس اليوم السبت المقبل والذي يشهد فرصًا لسقوط الأمطار على غرب البلاد، بعد أيام من أزمة الأمطار الأخيرة التي ضربت عدة محافظات الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة، من المقرر أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية قد تتسع رقعتها وتمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد.

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 28 19

جنوب سيناء والغردقة 30 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 19

وعن طقس الإثنين المقبل، توقت الهيئة، أن يسود طقس معتدل حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاح البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين المقبل.

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 31 22

شمال الصعيد 29 16

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 19​