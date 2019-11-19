الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة.. وتفاصيل طقس 3 أيام مقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الطقس خلال الفترة المذكورة سيتسم باستقرار واعتدال الأحوال الجوية على أنحاء الجمهورية في أثناء النهار، وسيكون مائل اللبرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة لتكون حول المعدل الطبيعي لهذا التوقيت.

وقالت، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن البلاد لن تشهد وجود أي أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولا يوجد غير بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن موعد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سيكون بداية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن استقرار الأحوال الجوية، ساعد على عودة الشبورة المائية من جديد، حيث تقل معها الرؤية الأفقية على مناطق من شمال البلاد وخاصة الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت: "أما بالنسبة للرياح فهي معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، وحركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، معتدلة تماما ومهيأة لعمليات الصيد والملاحة".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة العظمى 26 والصغرى 25، فيما جاءت العظمى والصغرى على السواحل الشمالية 25-24، وسجلت على شمال الصعيد 27-26، فيما سجلت على جنوب الصعيد 29-28، وجنوب سيناء 27-26.

وعن الطقس بشرم الشيخ، أشارت إلى اعتدال الأحوال الجوية تماما بالمدينة خلال ساعات الليل وفترات النهار، بالتزامن مع التحضير لمنتدى الشباب العالمي.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بتهدئة السرعات أثناء القيادة في الشبورة المائية في الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا وفي الساعات الأولى من النهار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.