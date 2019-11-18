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    يبلغ نصف مليار جنيه.. خطة النواب: صرف حافز فوري لمُدرسي رياض الأطفال وأولى إبتدائى

    11:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    يبلغ نصف مليار جنيه.. خطة النواب: صرف حافز فوري لمُدرسي رياض الأطفال وأولى إبتدائى

    ياسر عمر

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاص بوزارتي التعليم والصحة.

    وأضاف عمر، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية على أن يتم صرف حافز مدرسي رياض الأطفال وأولى إبتدائي فورًا وتبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون جنيه، على أن يستمر الصرف من 1 يوليو عام 2019 لمُدرسي رياض الأطفال الذين سبق الصرف لهم شهر أبريل ومايو ويونيو للعام الحالي، إلا أنه لم يصرف لهم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

    وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه بالنسبة لوزارة الصحة: "فإننا وجدنا الوزارة ليس لديها فكرة جيدة عن التوصيات لصالحهم، وبالتالي وضحنا لهم الأمور وطلبنا منهم متابعة المبالغ الزيادة في موازنة الوزارة والتي تقارب 2 مليار جنيه، وسنستكمل مناقشة التوصيات الخاصة بوزارتي الصحة والتعليم خلال الاجتماعات القادمة لعدم وضوح الرؤية لدى ممثلي الوزارة خلال اجتماع أمس".

    وأوضح وكيل اللجنة، أن الخطة والموازنة عقدت اجتماعًا آخر للرد على بيان الحكومة، ومن المقرر أن تقوم بكتابة التقرير الخاص به تمهيدًا لتسليمه للجنة المختصة.

    ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية رياض الأطفال مجلس النواب

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