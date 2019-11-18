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سقوط برج كهرباء أوسيم.. ماذا حدث؟ (فيديوجرافيك)

09:01 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
سقوط برج كهرباء أوسيم.. ماذا حدث؟ (فيديوجرافيك)

سقوط برج كهرباء أوسيم

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأحد، سقوط أجزاء من برج جهد 220 كيلو/ فولت غير مستخدم داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، ما أدى لمصرع 5 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها: "أنه أثناء فك أحد الأبراج جهد 220 كيلوفولت غير المستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم، سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول، ما أدى إلى حدوث إصابات لهم وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى".

وزارة الكهرباء برج كهرباء ا?وسيم محطة غرب القاهرة

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