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    غدًا.. الأعلى للإعلام يحتفل بمرور 30 عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل

    07:59 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    غدًا.. الأعلى للإعلام يحتفل بمرور 30 عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل

    مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مقر المجلس، غدًا الاثنين، احتفالاً بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع وثيقة حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

    ويأتي الاحتفال من خلال جلسة حوار مع نخبة من الصحفيين والإعلاميين من كتاب الأعمدة بالصحف القومية والحزبية والخاصة ومعدي البرامج و"توك شو" المسائية بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الخاصة؛ للمناقشة حول الوثيقة وآليات تفعيلها في مصر لتقديم خلفية وافية للإعلام المصري وتفعيل دور الإعلام بكل أطيافه المرئي والمسموع والمطبوع في دعم حقوق الطفل، ونشر الوعي حول قانون الطفل، وتقديم قضايا الطفل في قائمة الأوليات للمجتمع المصري.​

    المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منظمة اليونيسف وزارة العدل المجلس القومي للأمومة والطفولة

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