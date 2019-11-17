عبدالعال: سنقر أحقية نواب البرلمان من رجال الشرطة في المعاشات الجديدة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة في معاشات الشرطة، مشيرا إلى أنه سيتم تضمين ذلك في تعديلات قانون مجلس النواب، الذي سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وجاءت تأكيدات على عبد العال، على أحقية نواب المجلس من ضباط الشرطة في معاشات رجال الشرطة بعد تعديل القانون، أمام مطالب عدد من النواب، لتقدير دورهم.

وأشاد عبد العال، بالدور الذي يقوم به أعضاء البرلمان من رجال الشرطة في خدمة قضايا الوطن.

ودعا سعد الجمال، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق تعديلات قانون الشرطة في شأن المعاشات على الضباط أعضاء البرلمان وعددهم 60 نائبا، لأنهم يقدمون دورا لا يقل أهمية عن دور رجال الشرطة أثناء الخدمة.

وقال: لابد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الأمن هو محور حياة الشعوب، ذقنا مرارة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار، واستعدنا على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتصار على يد الجحافل الإرهابية الغاشمة، فعلمنا مدى أهمية الأمن.

وقال: كل ما نقدمه من مال لا يساوي قطرة دماء واحدة من الشهداء الأبرار، او يوما يقضيه المصابين والمعاقين يعانوه نتيجة أدائهم لرسالة وطنية يؤمنون بها.

واتفق معه النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، مطالبا بضم رجال الشرطة من نواب البرلمان لتعديلات القانون.​