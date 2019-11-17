بالصور.. وزير التعليم العالي يستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون العلمي

كتبت- داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، في بداية اللقاء، أكد عبد الغفار حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعات مصر وبيلاروسيا.

وأشاد عبدالغفار، بالعلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية، متمنيًا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لزيادة التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات والعلماء بين مصر وجمهورية بيلاروسيا، وتطوير التعليم الفني والتقني، وتشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم والصحة والصناعة والطاقة والمياه.

وأشار إلى أنه تم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية مع بداية العام الدراسي الحالي في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف، مؤكدًا أنه يمكن التعاون مع بيلاروسيا في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بمصر.

كما ناقش الجانبان مقترح البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين؛ بهدف تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في المجالات البحثية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب سيرجى ترنتيف عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتطور الذى تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.