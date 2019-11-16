  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    3.4 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

    10:51 م السبت 16 نوفمبر 2019
    3.4 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

    سيارات في منطقة جمركية

    القاهرة- (أ ش أ):

    بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائي لسيارات جمارك القاهرة في المزاد العلني، 3 ملايين و462 ألفًا و800 جنيه.

    وقال مصدر مسئول في مصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إن جلسة المزاد العلني أقيمت بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة لبيع 51 لوط سيارات ورأس جرار بالمقطورة ولوط مواتير سيارات عبارة عن فارغة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

    وأضاف المصدر، أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 27 لوط بيعًا نهائيًا، ولم يباع 25 لوط لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.

    هذا المحتوى من

    سيارات الجمارك السيارات مزاد علني مطار القاهرة الدولي
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان