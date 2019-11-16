الصحة: تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد بالتأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 549 ألف مواطن في بورسعيد ضمن المنظومة الصحية الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، بالإضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفترة ذاتها من خلال 7 مستشفيات وهي السلام بورسعيد، الحياة بور فؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور.

جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة مع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساء اليوم بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة في يوليو الماضي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحي الجديد، والمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مع الاستمرار في تطبيق نظام الإحالة والميكنة، بالإضافة إلى تقليل الكثافات في المستشفيات عن طريق تنسيق مواعيد المرضى، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشادت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة، كما وجهت أيضاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة لكافة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات طب أسرة، مشيرةً إلى ضرورة الانتهاء من إدخال الواي فاي بالمستشفيات للتسهيل على مقدم الخدمة ومساعدته في التعليم الطبي المستمر.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن المنظومة الجديدة لن يقبل بها أي تقصير في حق المرضى، وأن الخدمات الطبية تقدم وفقاً للمعايير المعتمدة، مشددةً على أهمية قيام الفريق الطبي بالأبحاث العلمية التي تضمن مواكبة كل جديد في العلوم الطبية، بما ينعكس على مصلحة المرضى.

من جهته، قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة لإجراء العمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل حيث شهدت بورسعيد لأول مرة عملية زراعة القوقعة، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمها اللامحدود للمنظومة، كما وجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان لجهودها في تطبيق المنظومة ومتابعتها المستمرة، مؤكداً أن كثافة التردد دليل على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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