"البحوث الإسلامية" ينظم دورة لتنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات التوعوية التي يشاركن فيها، حيث عُقدت الدورة بعنوان: "تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات".
وأوضح المجمع في بيان له السبت، أن الدورة ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها الأزهر الشريف.
وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، إن الدورة استهدفت دعم الواعظات بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل مستمر.
وأضاف أن الدورة تناولت مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في المجال الدعوي منها: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى المجال الدعوى، والتدريب على الأسلوب الإعلامي الأمثل في عرض المحتوى الدعوي، بالإضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير في الآخرين والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة.
وقالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، المشرفة على الدورة، إلى أن أنها تأتي في إطار التأهيل والتدريب المستمر الذي يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.
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