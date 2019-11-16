‏"البحوث الإسلامية" ينظم دورة لتنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

نظم مجمع البحوث الإسلامية دورة تدريبية لتأهيل وتدريب الواعظات على ‏مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات ‏التوعوية التي يشاركن فيها، حيث عُقدت الدورة بعنوان: "تنمية المهارات ‏الإعلامية لدى الواعظات".

وأوضح المجمع في بيان له السبت، أن الدورة ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ‏الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.‏

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، إن الدورة ‏استهدفت دعم الواعظات بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها ‏على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة ‏في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل مستمر.‏

‎ ‎وأضاف أن الدورة تناولت مجموعة من المحاور المهمة التي ‏تحتاج إليها الواعظة في المجال الدعوي منها: استخدام وسائل التواصل ‏الاجتماعي فى المجال الدعوى، والتدريب على الأسلوب الإعلامي الأمثل في ‏عرض ‏المحتوى الدعوي، بالإضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير في ‏الآخرين ‏والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة‎. ‎

وقالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ‏المشرفة على الدورة، إلى أن أنها تأتي في إطار التأهيل والتدريب المستمر ‏الذي يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع ‏والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما ‏يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك‎.‎​