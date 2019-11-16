ضبط 4 أجهزة تنقيب عن الذهب مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 4 أجهزة خاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن، أخفاها راكب داخل جهاز خاص بالمياه الجوفية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأجهزة واستغلالها في البحث عن الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه صبحي ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء في راكب مصري قادم من الإمارات نظرا لقصر الفترة بين سفره وعودته، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية، رحلة رقم 925 القادمة من دبي، أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية وتم إثباته عند السفر، وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك وصبحي ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء، تلاحظ ثقل الجهاز وبفكه تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن مفككة وتم عمل برشام لها لإخفائها أسفل الجهاز.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى الركاب بجمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.