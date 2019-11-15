بالصور- وزير الآثار يفتتح معرضين للخبيئات والتعليم في مصر القديمة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم الجمعة، معرضين مؤقتين للآثار المصرية القديمة، الأول "التعليم في مصر القديمة"، بالقاعة 44 في الدور الأرضي بالمتحف المصري بالتحرير، والثاني يضم مجموعة مختارة من الخبيئات الأثرية.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير السعودي أسامة نقلي، والفنانات يسرا وهالة صدقي، وعدد من السفراء والأثريين، على هامش الاحتفال بمرور 117 عامًا على افتتاح المتحف المصري في التحرير.

ويضم المعرض الثاني مجموعة مختارة من 4 خبيئات التي تم العثور عليهم من قبل منهم خبيئتين للمومياوات الملكية، الأولى "خبيئة الدير البحري التي تمً الإعلان عنها عام 1881" والثانية "خبيئة مقبرة الملك أمنحتب الثانيKV35 عام 1898"، التي تم العثور فيهما على عدد من المومياوات الملكية، من بينها مومياوات الملك رمسيس الأول والثاني والثالث وسيتي الأول والثاني، وسقنن رع وغيرهم، بالإضافة إلى خبيئة باب الجُسس التي اكتشفت عام 1891، والتي تم العثور فيها على عشرات المومياوات لكهنة وكاهنات الإله آمون، بالإضافة إلى خبيئة العساسيف، التي عثرت عليها البعثة الأثرية المصرية في أكتوبر الماضي، بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر.