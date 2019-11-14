مؤسسة كيمت تنظم مؤتمرها السنوي الأول.. وتمنح جوائز بطرس غالي للمتميزين

القاهرة- (أ ش أ):

أقامت مؤسسة (كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مؤتمرها السنوي الأول مساء اليوم الخميسـ الذي يوافق ذكرى ميلاد الدبلوماسي المصري البارز الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عام 1922.

كما قامت المؤسسة بتوزيع جوائز بطرس غالي السنوية التشجيعية للمتميزين من طلاب العلم والباحثين والشخصيات المؤثرة في تقليد تسعى المؤسسة ليكون ضمن فعالياتها في المؤتمر السنوي كل عام.

حضر المؤتمر - الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي بوسط القاهرة - لفيف من كبار الضيوف من بينهم السيدة ليا بطرس غالي الرئيس الفخري للمؤسسة ووزيرتا التضامن الاجتماعي غادة والي والهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ونائب وزير الخارجية للشئون الافريقية السفير حمدي لوزا وممدوح عباس رئيس مؤسسة (كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة) والدكتور علي الدين هلال نائب رئيس المؤسسة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور مفيد شهاب الدين والأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي والوزير الأسبق منير فخري عبد النور والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والفنانة يسرا.

وقال ممدوح عباس - في كلمته - إنه تشرف بمبادرة تأسيس مؤسسة (كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة) مع عدد من الأصدقاء لإحياء القيم التي مثلها الدكتور بطرس غالي فكرا وعملا، مستعرضا التحديات التي واجهت المؤسسين لضمان وضع قواعد لعمل مؤسسي منضبط يحقق الاستقرار والاستمرار للمؤسسة.

وأضاف أن (مؤسسة كيمت) حرصت على التعاون مع المؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني التي يتقاطع نشاطها مع اهتمامات المؤسسة بالإضافة إلى وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما استعرض إنجازات المؤسسة على مدار عام من تأسيسها، حيث نظمت ندوة بعنوان "أفريقيا سلة غذاء العالم" بالاضافة إلى المشاركة في مؤتمر للجمعية الصينية للسلام ونزع السلاح بالصين.

وعرض عباس ملامح خطة المؤسسة في عام 2020 والتي تتضمن دعم صندوق وزارة الخارجية بمبلغ 25 ألف دولار سنويا ولمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع المعهد الدبلوماسي لتوفير تمويل لاستقدام محاضرين دوليين ليحاضروا الدبلوماسيين الجدد والحاليين بما يدعم الارتقاء بالمستوى التأهيلي والفني لهم.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم بإعادة تأهيل القاعة التي تحمل اسم الدكتور بطرس غالي بالمعهد الدبلوماسي وفقا للمواصفات التقنية والاتصالية العالمية، كما تنشئ المؤسسة مشروع بحثي باسم الدكتور بطرس غالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمبلغ مليون جنيه مصري يتم الانفاق من عائده على أنشطة البحوث والندوات والمحاضرات في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي.

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