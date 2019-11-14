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    بالصور.. السيسي يكتب كلمة في سجل تشريفات القصر الرئاسي بالإمارات

    09:34 م الخميس 14 نوفمبر 2019
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    كتب- يوسف عفيفي:

    نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كتابته لكلمة في سجل تشريفات القصر الرئاسي "قصر الوطن" في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الإماراتية.

    وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

    ومنح الشيخ محمد بن زايد "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثميناً لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومين التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

    السيسي تشريفات القصر الرئاسي بالإمارات قصر الوطن الإمارات محمد بن زايد آل نهيان

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