  • عاجل:مع الأمطار.. الأرصاد: موجة برد تضرب البلاد غدًا وانخفاض 4 درجات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    جولة للسيسي و"بن زايد" بمعرض أبوظبي الدولي للبترول

    01:25 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    جولة للسيسي و"بن زايد" بمعرض أبوظبي الدولي للبترول

    السيسي وبن زايد

    القاهرة - (أ ش أ):

    أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمعرض أبوظبي الدولي للبترول.

    وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، قد شهدا توقيع وتبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين بين مصر والإمارات.

    وأُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الوطن في أبوظبي، صباح اليوم، خلال زيارة رسمية بدأها الرئيس السيسي أمس، وتستغرق يومين.​

    السيسي محمد بن زايد آل نهيان معرض أبوظبي الدولي للبترول القوى العاملة

    الخبر التالى:

    متحدث الرئاسة ينشر صور استقبال السيسي ومنحه وسام زايد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان