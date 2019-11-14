جولة للسيسي و"بن زايد" بمعرض أبوظبي الدولي للبترول

القاهرة - (أ ش أ):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمعرض أبوظبي الدولي للبترول.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، قد شهدا توقيع وتبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين بين مصر والإمارات.

وأُجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الوطن في أبوظبي، صباح اليوم، خلال زيارة رسمية بدأها الرئيس السيسي أمس، وتستغرق يومين.​