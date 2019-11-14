بن زايد: مصر والإمارات جبهة واحدة ضد التطرف والإرهاب

أبوظبي - وام:

قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات ومصر شريكتان في دعم السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعمل من أجل مصالح شعوبها، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، بأبو ظبي.

وأضاف بن زايد أن مصر والإمارات في جبهة واحدة ضد التطرف والإرهاب ومحاولات تهديد أمن وسلام مجتمعات المنطقة من قبل قوى متطرفة تخدم أجندات مشبوهة لأطراف لا تريد الخير لبلادنا وشعوبنا.

وأوضح "أن حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية يستدعي تعزيز التشاور المستمر بين بلدينا، ودعم أركان العمل العربي المشترك، بما يحفظ المصالح العربية العليا في مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة".