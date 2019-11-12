برلماني: الروشتات الإلكترونية ضرورة للقضاء على أخطاء "اليدوية"

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، نائب مركز منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتعميم صرف الروشتة الطبية المطبوعة إلكترونيًا، لتفادي عقبات الخط السيء للأطباء أو صرف أدوية خاطئة أو جرعات أعلى من المسموح به ما يؤثر على حياة المرضى، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن نصف مليون شخص يعانون من إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.

وأوضح البرلماني، أن الروشتة الإلكترونية والتي تعتمد على كتابة الدواء على الكمبيوتر، هي نظام معمول به في كثير من الدول الغربية وبعض الدول العربية، وبدأ بعض الأطباء في اتباعه بالفعل، مشيرًا إلى أن الروشتة أو الوصفة الطبية تعتبر الخطوة الأولى للعلاج.

وأشار إلى أن ما يزيد من المشكلة هو غياب الصيادلة عن الصيدليات وينوب عنهم "مندوبين" من ذوي التعليم المتوسط أو البعيدين عن تخصص الصيدلة، ولا يعلمون شيئًا عن الأدوية أو اللغة الإنجليزية، مطالبًا بوضع حد لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى منع صرف الروشتات المكتوبة يدويًا.

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