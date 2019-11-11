"دي مش شغلانتهم".. ساويرس ينتقد منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الاستثمار

كتب- محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن والده "أنسي ساويرس" أعطاهم كل الأمثلة الأساسية في النجاح "الالتزام ـ الأمانة ـ الجهد".

وتحدث ساويرس- خلال لقاءه في برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "العربية ـ الحدث"، الاثنين، عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري قائلاً: "نتحدث عن الإيجابيات لكي نرفع درجة التفاؤل لدي الشعب، وهي تحرير سعر الصرف، فهي خطوة جريئة، والانخفاض المستمر في الفائدة أمر جيد جدًا بالنسبة للاستثمار، قضينا على مشكلة الكهرباء في وقت قياسي تحدث عنها العالم أجمع، وأَصبح لدينا شبكة طرق".

وعن السلبيات قال ساويرس: "الحكومة لا زالت حتى الآن تنافس القطاع الخاص، إحنا لازم نحدد هويتنا إيه، إحنا دولة رأسمالية تراعي كل الطبقات الاجتماعية وتاخد بالها من الفقراء، ولما نشيل الدعم، نعوض الطبقات القليلة بجزء من الدعم، يعني لو وفرنا 200 مليون ناخد 20 مليون نوزعهم على الطبقات دي، لحد ما نقدر نرتقي ونقضي على الفقر مثلا"، متابعًا: "دخول الحكومة والأجهزة في الاستثمارات دي مش شغلانتهم، دا المفروض يتساب للقطاع الخاص علشان يقدر يوظف دي".

واستطرد: "طول الوقت على تويتر بتجيلي طلبات (وظفني ـ شغلني)، فيه لوم على الشباب، لأن فيه شباب عاوز تبتدي مدير عام وتاخد 100 ألف جنيه في الشهر وهو لسه متخرج، مش فاهمين إنه علشان لقمة العيش تبتدي باللي قدامك وتاخده، وترضى بيه وتدور على اللي أحسن منه بعدين، مش تعقد في البيت سنتين وتقول أنا اتعرض عليا أربع ألاف جنيه، طيب دول يعلموا إيه النهاردة؟، ما أنت بتتعلم أما بتشتغل".

وأضاف: "أنا اشتغلت أما روحت ألمانيا، وأبويا كان بيديني 50 مارك قولت له ما يكفيش أسبوع، قالي لو كده انزل، فروحت شاتغل وغسلت أطباق، وكانت شغلانة مهببة، وقعدت 3 أيام واترقيت بقيت جرسون، لحد ما وصلت اني بقيت قاعد على مكتب في اللوكاندة، ولابس بدلة نضيفة ومش بعمل حاجة غير إني بدي المفاتيح للناس اللي تيجي، وباخد مرتب أعلى، وهكذا بس الإنسان ما يرفض أول فرصة ربنا بعتهاله".