الأطباء: دفعة "مارس" ترفض التكليف بنظامه الجديد

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إن دفعة الأطباء "مارس 2020"، أعلنت رفضها للنظام الجديد للتكليف، الذي سبق وأعلنته وزارة الصحة الأسبوع الماضي.

وأثار النظام الجديد لتكليف الأطباء حديثي التخرج، جدلًا واسعًا منذ إعلان وزيرة الصحة هالة زايد، عنه الأحد الماضي.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وسبق أن طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

وقال بيان نشرته نقابة الأطباء، الجمعة، إن ممثلين عن دفعة تكليف "مارس 2020"، اجتمعوا مع الدفعات القديمة وممثلين من النقابة العامة ولجنة الشباب، لفهم الوضع بشكل كامل.

وأوضح البيان أنه تم التصويت بالإجماع على الرفض التام لمقترح "الزميل المكليف" الجديد، والتضامن الكامل مع الدفعة التكميلية سبتمبر 2019.