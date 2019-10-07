  • عاجل:بعد قليل.. وزير التعليم بعلن مستجدات التعاقد مع المعلمين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    جامعة الأزهر تبدأ احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بالنشيد الوطني

    10:59 ص الإثنين 07 أكتوبر 2019
    جامعة الأزهر تبدأ احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بالنشيد الوطني

    جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    بدأت جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، الاحتفالات بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمقر كلية التجارة بنين، بالحرم الجامعي في مدينة نصر.

    وبدأت الاحتفالية بأداء النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية للطالب أحمد مبروك، وآيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد سعود.

    ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، واللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

    وتنظم جامعة الأزهر احتفالية أخرى بذكرى انتصارات أكتوبر، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بمقر كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر.

    جامعة الأزهر نصر أكتوبر النشيد الوطني احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

    الخبر التالى:

    وكيل "نقل النواب": نفتح ملف السيارات الكهربائية لإزالة جميع المعوقات أمامه
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان