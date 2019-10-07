جامعة الأزهر تبدأ احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بالنشيد الوطني

كتب- محمود مصطفى:

بدأت جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، الاحتفالات بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمقر كلية التجارة بنين، بالحرم الجامعي في مدينة نصر.

وبدأت الاحتفالية بأداء النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية للطالب أحمد مبروك، وآيات من الذكر الحكيم للطالب أحمد سعود.

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، واللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

وتنظم جامعة الأزهر احتفالية أخرى بذكرى انتصارات أكتوبر، في تمام الثانية عشرة ظهرا، بمقر كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر.