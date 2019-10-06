وزيرة الصحة تتابع تطبيق نظم "الميكنة" و"الإحالة" بالتأمين الشامل

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، اجتماعاً، بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد، بمبنى الهيئات، لمتابعة تطبيق المنظومة خاصةً نظم "الميكنة" و"الإحالة".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة- في بيان اليوم - أنه حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وعددا من قيادات وزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة - خلال الاجتماع- أنه تم تسجيل 5 مستشفيات و 18 وحدة طب أسرة، كما تقدمت باقي المنشآت الطبية الأخري للتسجيل طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً خلال مدة زمنية قليلة.

وشددت على ضرورة متابعة تطبيق نظام الإحالة، وبما لا يؤثر على معدلات التردد على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وذلك عن طريق التنسيق وتحديد مواعيد للمرضى، واستخدام الأسلوب العلمي لتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الفريق الطبي لصالح المرضى.

ووجهت بضرورة أن يقوم جميع الأطباء والصيادلة العاملين بالمنظومة بتقديم بحوثاً علمية، مما يعزز من استراتيجية التعليم الطبي المهني المستمر ويعود بالنفع على متلقي الخدمة، مشيرةً إلى ضرورة تطبيق أسلوب علمي موحد خلال تطبيق استراتيجية التعليم الطبي المهني وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن.

وقالت، إن المنظومة الجديدة تهتم بقياس رضا المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدم لهم عن طريق استخدام التكنولوجيا وأجهزة التقييم الذكية، حيث تجاوزت معدلات الرضا في عدد من المنشآت الطبية حتى الآن نسبة 98%.

من جهته، وجه عادل الغضبان، الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للمنظومة الجديدة، مشيداً بمجهودات وزيرة الصحة، في إنجاح المنظومة، لافتاً إلى أنه قد أجريت له عملية جراحية بمستشفيات المنظومة، مؤكداً تلقيه أفضل خدمة طبية ذات جودة عالية.