جولة تفقدية لوزير النقل في مركز التحكم المركزي لسكك حديد روسيا

كتب- محمد سامي:

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، Oleg Belozyorov رئيس شركة سكك حديد روسيا (RJD)، والتي تعد من أكبر 3 شركات في العالم عاملة في مجال القطارات والسكك الحديدية،كما زار مركز التحكم المركزي للشركة في جميع السكك الحديدية في روسيا (وهي الشركة التي نفذت ٨٥ ألف كيلومتر في روسيا، بخلاف العمل خارج روسيا) حيث اطلع على منظومة العمل بها والتي تعد من اكبر منظومات التحكم في السكك الحديدية في العالم.

وبحسب بيان، تم التباحث بين الجانبين بشأن أهم ملفات التعاون المشترك، وأشار الوزير إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر ورفع كفاءة الخطوط القائمة بالفعل.

كما واستعرض وزير النقل خطة التطوير التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن والمشروعات العملاقة المخطط تنفيذها والتي يمكن أن تكون مجالا للتعاون المشترك بين هيئة سكك حديد مصر وشركة سكك حديد روسيا RJD.

واستعرض الوزير، أيضا عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية في مصر مثل مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير ومشروع إنشاء خط المناشي / 6 أكتوبر (والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر) ومشروع دراسة إنشاء خط الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر، بالإضافة إلى مشروع ازدواج خط المنصورة/ دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة/ دمياط) لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض، إضافة إلى مشروع كهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى بني سويف ومن الأقصر إلى أسوان لزيادة عوامل الأمان بخط القاهرة / أسوان، خاصة وأنه يجرى حاليا تنفيذ كهربة إشارات (بني سويف /أسيوط، أسيوط/نجع حمادي، ونجع حمادي/ الأقصر).

وتم الاتفاق بين الجانبين على مواصلة التنسيق، وتم تحديد نقطة اتصال بكل جهة للبدء الفوري في التنسيق المشترك لتحديد أوجه التعاون حسب أولويات واحتياجات هيئة سكك حديد مصر.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الشركة الدعوة للفريق لحضور الجلسة العامة الخاصة بالبنية التحتية في النقل في أفريقيا ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي وقمة روسيا أفريقيا وهي القمة والمنتدى اللذان سيترأسهما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي فخامة الرئيس بوتين.

وأبدى الفريق مهندس كامل الوزير ترحيبه بالدعوة لافتا إلى أهمية أن تكون هذه القمة بمثابة نقطة انطلاق في كافة المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجال السكك الحديدية لما لروسيا من خبرة كبيرة في هذا المجال.​