وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلبة كلية الآثار بجامعة الزقازيق

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار وزير الدفاع والاإنتاج الحربي رقم 168 لسنة 2019 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق.

ونصت المادة الأولى من القرار، "يضاف البند التالي إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960، المشار إليه على النحو التالي (كلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق).