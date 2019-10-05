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    وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلبة كلية الآثار بجامعة الزقازيق

    11:44 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    وزير الدفاع يؤجل تجنيد طلبة كلية الآثار بجامعة الزقازيق

    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار وزير الدفاع والاإنتاج الحربي رقم 168 لسنة 2019 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق.

    ونصت المادة الأولى من القرار، "يضاف البند التالي إلى الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 883 لسنة 1960، المشار إليه على النحو التالي (كلية الآثار بمدينة صان الحجر جامعة الزقازيق).

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    وزير الدفاع كلية الآثار جامعة الزقازيق تجنيد طلبة كلية الآثار

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