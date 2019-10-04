أبوشقة يهنئ الرئيس والشعب بذكرى نصر أكتوبر

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصري العظيم، بمناسبة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأكد رئيس الوفد أن الجيش المصري سجل الملاحم في حرب أكتوبر المجيدة، وأثبت أنه جيش لا يقل عن أقوى جيوش العالم، وذلك بالإعداد الجيد والتخطيط العلمى السليم والقيادة الواعية الرشيدة التي تضع الأمور فى نصابها، وتقدم مصلحة الوطن على كل المصالح.

وأوضح أبوشقة أن الجيش المصري يسجل الملاحم فى الحرب على الإرهاب الغاشم الذى أراد أن يمزق مصر ويحولها إلى أشلاء وإلى دولة ضعيفة باهتة لا وزن لها بين الأمم، لكن هذا الجيش العظيم وقف بصلابة ليصد هذه الهجمات الخبيثة التى تدار لصالح دول وأجهزة مخابرات أجنبية تحاول إضعاف أكبر دولة عربية.

وأضاف أن مصر تمثل الرمز والنموذج لكل الدول العربية، والتى إذا انهارت فإن النتيجة الحتمية أن تنهار بعدها جميع الدول العربية، ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك، لتصير لقمة سائغة للدول التى تناصبنا العداء، وساعتها سنخرج من التاريخ، ويكون العرب أمة من الأمم البائدة.

وأضاف أبوشقة أن الجيش المصري الباسل لم يقف عند حد صد الاعتداءات، وإنما واصل إخلاصه بمد يد العون إلى هذا الوطن من أجل التنمية والبناء والتعمير، لكى تحقق مصر التقدم الاقتصادى الذي يجعلها جديرة بأن تأخذ مكانها بين الدول المتقدمة، ليتحقق الشعار "يد تبني ويد تحمل السلاح".

وأوضح أبوشقة أن الحرب المصرية ضد الأعداء ومن أجل التنمية هي حرب عزة وكرامة.