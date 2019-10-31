مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستانى

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستانى الذي وقع في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب الباكستاني، اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع 73 شخصًا حتى الآن وإصابة العشرات.

وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيان اليوم، بخالص العزاء والمواساة لباكستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .