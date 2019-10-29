عبدالعال يختتم زيارته إلى نيحيريا بلقاء رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، فيمي جباجبيميلا، رئيس مجلس النواب النيجيري، بحضور السفير المصري في ابودجا السفير عاصم حنفي، في ختام زيارته الرسمية القصيرة على رأس وفد برلماني إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي استغرقت ٢٤ ساعة.

وفي بداية اللقاء، أعاد الدكتور علي عبدالعال تأكيد الروابط العديدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء وحدة الانتماء للقارة السمراء، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان من المقومات ما يوفر بيئة خصبة لعلاقات وثيقة على جميع الأصعدة.

وأشار إلى التحديات الأساسية المشتركة بين البلدين: الإرهاب، التنمية، بناء قدرات الشباب، مواجهة نقص المياه

وعلى الصعيد البرلماني قدم الدكتور على عبدالعال عرضًا لدور مجلس النواب المصري وتركيبته وأبرز القوانين التي سنها في جميع المجالات خاصة في مواجهة الإرهاب، وعلى الصعيد الاقتصادي أكد ضرورة تبادل الخبرات بين مجلس النواب المصري والبرلمان النيجيري بالإضافة إلى التنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

ودعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب النيجيري لزيارة مصر لاستكمال المباحثات إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك خاصة فيما يتعلق بقضايا القارة السمراء.

كما دعا الدكتور عبدالعال إلى فتح مزيد من الأبواب والفرص أمام الشركات المصرية العديدة و المتخصصة للعمل في نيجيريا وعلى رأسها شركة المقاولون العرب، وأشار أيضا إلى أن مصر ترحب بالطلبة النيجيريين في جميع الجامعات المصرية العامة والخاصة وعددهم ليس قليلاً، وتطلع سيادته إلى زيادة هذه الاعداد في ضوء توسع مصر في تقديم برامج دراسية وشهادات علمية باللغة الانجليزية.

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب النيجيري عن تقديره لزيارة الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المصري مضيفاً بأنها انعكاس صادق للعلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين داعياً إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الإهتمام المُشترك. مرحبا بزيادة عدد الطلبة النيجيريين في مصر و مؤكداً اعتزازه بمصر قيادةً وشعباً والتي زارها في كأس الأمم الافريقية الأخيرة.

يتكون مجلس النواب النيجيري من ٣٦٠ مقعدًا، موزعةً بحسب عدد السكان، يتم انتخابهم بالنظام الفردي، وتعتبر نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وهي الدولة الأكثر تأثيراً من الناحية السياسية في الغرب الأفريقي.