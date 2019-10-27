وزير التنمية المحلية: حل 96% من الشكاوى المستوفاة بمبادرة "صوتك مسموع" خلال عام

كتب- محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي : إن مبادرة "صوتك مسموع" نجحت خلال عام في تلقي أكثر من 77 ألفًا و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاة تم حل 96% منها وجاري العمل على حل باقي الشكاوى، موضحًا أن المبادرة تعمل على خمسة أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي: مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشكاوى المخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد.

جاء ذلك خلال احتفال مبادرة "صوتك مسموع" - التي أطلقها وزير التنمية المحلية - بمرور عام على إطلاقها حيث أسهمت في سرعة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع المحافظات.

وأضاف شعراوي - في تصريح له اليوم الأحد - أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم وسرعة الرد عليها، وتطوير منظومة الشكاوى، مؤكدًا أن المبادرة تُعد استكمالًا لتطوير خدمة المواطنين القائمة بوزارة التنمية المحلية حاليًا ولكنها تعتمد على طرق غير تقليدية لتلقي شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

وتابع : أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التي تمكّنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل، وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم حيث تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للعمل بالمبادرة على مدار اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسي بالوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم فرق مبادرة "صوتك مسموع" بأجهزة لوحية "تابلت" لضمان سرعة الاستجابة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التي تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها..لافتًا إلى أن خدمة "واتس آب" تلقت خلال عام أكثر من 65 ألف رسالة منها 17 ألف شكوى، تم حل 16 ألفًا و500 شكوى، كما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 555 شكوى تم حلها بنسبة 95,5%، أما صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التي يتابعها أكثر من 15 ألف شخص، فورد إليها ألفان و389 شكوى، تم حلها بنسبة 95%، وتلقى الخط الساخن 2580 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة.

وأشاد شعراوي بالنتائج التي حققتها المبادرة خلال عام والتي تميزت بالسرعة في تلقي الشكاوى والاستجابة لها وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق رضاهم، حيث شهدت المبادرة العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية..مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة، وتزويدها بكافة الإمكانيات التي تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموعًا بكل سهولة ويسر دون مشقة أو عناء.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "واتس آب" (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).​