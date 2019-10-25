مساحتها 600 كم2.. الحكومة تنفي رسمياً بيع محمية " نبق" بجنوب سيناء

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، وأن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقاً للقانون.

وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها حوالي 440 كم مربع في اليابس، بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي، وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م، وفي أواخر عام 2010م، تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏ والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد مما ينشر قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أساس، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (19808).

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