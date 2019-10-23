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    برلماني يطالب ببحث أسباب انخفاض مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

    11:26 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    برلماني يطالب ببحث أسباب انخفاض مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب.

    وأوضح فؤاد، أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبق وكتبت عبر حسابها الشخصي على تويتر، بأنها عقدت لقاء بناءً مع رئيس الوزراء المصري، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار، وأن هذه اللحظة فرصة مناسبة لأن يؤدي هذا التحسن إلى مزيد من المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

    وأشار فؤاد، إلى أن بيانات الحسابات القومية للاقتصاد المصري الصادر عن وزارة التخطيط، أظهرت أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي العام المالي 2016- 2017 انخفضت مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي من 72% في الربع الأول من نفس العام، إلى 68% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018.

    وطالب فؤاد، ببحث أسباب انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو بالناتج المحلي الإجمالي.

    مجلس النواب القطاع الخاص النمو الاقتصادي

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