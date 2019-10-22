طلب إحاطة عاجل بالبرلمان بعد أزمة مياه الأمطار بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

وجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ بسبب ما وصفه بـ"حالة الفوضي" التي ضربت شوارع القاهرة والجيزة، وأدت إلى غرق العديد من الشوارع وتوقف الحركة المرورية بعد هطول الأمطار اليوم الثلاثاء، على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية.

وقال المسعود في بيان اليوم، إن سقوط الأمطار لمدة لم تتجاوز الساعة كشف عن فشل جديد للحكومة.

وأضاف: "ما حدث نتيجة الأمطار كشف عن عجز الحكومة في الوقت الذي كان يرد فيه وزير الإسكان والمرافق على طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة ويستعرض إنجازات الحكومة في جلسة أمس، الأمر الذي عكس الرؤية تماماً وتبين ضعف البنية التحتية المتهالكة لشبكات الصرف الصحي".

وواصل: "الكارثة أن المناطق الراقية كانت الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة، في حين أنها من المفترض أن تكون البنية التحتية لها جيدة، فما حال المناطق الشعبية".

وطالب النائب محمد المسعود الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة الأمطار.

جاء ذلك عقب سقوط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض محافظات الجمهورية وسط توقعات من خبراء الأرصاد استمرار حالة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.